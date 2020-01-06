韓媒今天報導，北韓國務委員會委員長金正恩的生日（1月8日）即將到來，美軍偵察機再次飛臨朝鮮半島上空，執行監視北韓任務。

南韓聯合新聞通訊社報導，據追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots）今天指出，美軍RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）偵察機在南韓9.4公里上空飛行。時間沒有公開，但很可能是在6日。

美軍RC-135W偵察機於去年12月30日、31日和今年首日連續3天現身南韓上空。RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力，可收集飛彈發射前地面設備發出的電磁波，並分析彈頭軌跡。

部分觀點指出，北韓可能在金正恩的生日（1月8日）或已故最高領導人金正日生日（2月16日）之際發起挑釁。在此情況下，美軍偵察機此次飛行很可能意在向北韓發出警告，同時關注北韓有關動向。

此前，金正恩在北韓勞動黨（KWP）第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會）上警告，有關各方將在不久的將來看到北韓的新戰略武器。據預測，「新武器」可能是多彈頭固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）或新型潛射彈道飛彈（SLBM）。

(中央社)