陳菊表示，民進黨中央，包括蔡英文總統，都表達不同的政治主張，只要用和平的方式，都屬於言論自由。（洪宗熠競總提供／吳建輝彰化傳真）

選戰倒數五天，藍綠紛紛祭出搶票絕招，國民黨謝衣鳳５日舉辦萬人造勢大會，國民黨副主席郝龍斌、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等，也都到場力挺。 （翻攝謝典林臉書／吳建輝彰化傳真）

總統立委選戰進入最後一週，６日總統府秘書長陳菊，3度下鄉彰化陪同洪宗熠車隊掃街拜票，積極與鄉親搏感情，期盼能爭取更多中間選民的支持；陳菊說，洪宗熠選情算平穩，對他的選情相當有信心，希望大家支持默默做事腳踏實地的人，洪宗熠爭取很多建設及預算，如此優秀沒有背景的平凡農家子弟，相信鄉親在最後的階段，會做他的後盾。

事後陳菊在接受媒體訪問時，被問到林靜儀說支持統一就是叛國的看法，陳菊表示，民進黨中央，包括蔡英文總統，都表達不同的政治主張，只要用和平的方式，都屬於言論自由，林靜儀自己也表示她可能在一時之間，無法完全詮釋民進黨的主張，所以主動請辭，但是捍衛她的言論自由，

另外被問到是否會影響選情，陳菊說不會啦，台灣人對於民進黨守護言論自由的堅持，他們很清楚，也再次強調，民進黨尊重國內平和方式表達不同的政治意見。

選戰倒數五天，藍綠紛紛祭出搶票絕招，尤其彰化第三選區戰況激烈，在選前黃金周民進黨洪宗熠一連三天請來民進黨秘書長羅文嘉、總統府秘書長陳菊及副總統候選人賴清德，接力陪同車隊掃街，而國民黨謝衣鳳則是舉辦萬人造勢大會，國民黨副主席郝龍斌、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等，也都到場力挺。

(中時 )