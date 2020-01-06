民進黨總統候選人蔡英文與台南市立委候選人林俊憲車隊掃街時，對路旁列隊歡迎的民眾揮手致意。（洪榮志攝）

民進黨總統候選人蔡英文在台南市水萍塭公園換車時，與支持者擊掌打氣。（洪榮志攝）

民進黨總統候選人蔡英文全台車隊大掃街，6日下午抵達台南市。在立委候選人林俊憲的陪同下，車隊行經南區水萍塭公園，與319槍擊案現場擦身而過。台南市警方不敢大意，調動900名警力沿路維安。

蔡英文的台南車隊於下午2點30分從歸仁圓環旁的美學館出發，上百名支持者早就等在路口熱烈歡迎，還不斷高喊「總統加油！台灣要贏！凍蒜！」，現場氣氛十分熱烈。

蔡英文與鄉親握手致意後，隨即展開掃街活動，她先在立委候選人王定宇的陪同下繞行第六選區，隨後又分別前往林俊憲、陳亭妃、林宜瑾的選區掃街，沿途受到大批民眾歡迎。

下午3點20分左右，蔡英文與林俊憲的車隊，從永華路往西行經水萍塭公園時，距離2004年319槍擊案的現場不到50公尺。由於公園周邊有不少民眾列隊歡迎，加上蔡英文繞行一圈後，又回到公園換車，還下車與民眾擊掌打氣，警方不敢大意，除部署大批警力外，市警局長周幼偉更親自前往現場坐鎮。

(中時 )