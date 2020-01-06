過新年，各大百貨及零售超商都祭出限量福袋，全聯繼去年送出332萬保時捷休旅車後，今年再破紀錄，將送出市價388萬的瑪莎拉蒂豪華跑車，大年初一早上九點在全台全聯福利中心門市開賣，創下零售通路福袋最高價頭獎紀錄。

全聯福袋今年最大獎將送出市價388萬的瑪莎拉蒂豪華名車，大年初一早上九點全台門市開賣。(示意圖/本報系資料照)

全聯去年送出價值332萬的保時捷休旅車，4分鐘就完售，近日發布今年即將開賣的福袋資訊，內容除了價值388萬元的瑪莎拉蒂豪華轎跑車，還有特別獎與發財獎，包括天際航空台東熱氣球自由飛雙人行、8888點福利點等獎項；福袋部分，有售價1200元的超級福箱，也有售價200元的新春福袋。

新春福袋全國限量10萬個，大年初一排隊價每個200元，內容市值超過1100元；超級福箱是與臺灣本土品牌萬國通路合作，總市值超過5800元，大年初一排隊價1200元，全國限量紅、藍各5000個。至於福袋內容，扣除行李箱及購物袋價值，總價也都超過900元。

2020全年福袋包含市價388萬MASERATI Ghibli名車、天際航空臺東熱氣球自由飛，以及對中末三碼發財獎8888點福利點等超值好禮。(圖/摘自全聯官網)

全聯2020年限量福袋。(圖/摘自全聯官網)

(中時電子報)