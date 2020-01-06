遠航去年12月13日起無預警停飛，原訂本月5日要發放去年12月的員工薪資，但遠航稱因5日是假日，預計6日發薪，最終卻確定發不出來薪資。北市勞動局表示，還沒接到相關申訴，但已派員進行勞動檢查，若工資未全額給付員工，將可依照《勞動基準法》第22條第2項開罰新台幣2萬至100萬元。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，有接到電話詢問遠航發不出薪水，並看到公司內部有公告，但目前沒收到相關書面申訴或調解，勞動局今天已派員進行勞動檢查，呼籲公司的風險不應由員工承擔，薪資是員工賴以維生的重要來源，請雇主負責人出面承擔，以免損及勞工權益。

陳昆鴻說，遠航本來約定12月的薪資要在本月5日發放，若遇到假日會提前發放，所以應該要在6日前發薪，但看到公司公告得知沒有完成付款的可能，所以勞動局已派員進行了解，而目前也還沒接到大量解雇的通報，會持續關注未來發展。

陳昆鴻指出，若經勞檢後，確認有違反《勞基法》，會依《勞基法》第22條第2項裁罰2萬至100萬元。

(中時 )