台灣人口老化問題嚴重，65歲的人口，2014年時就佔到14％，2020年時佔到20％，台北市長柯文哲指出，台灣的人口到2020年達到高峰，之後只會快速下降，當65歲的人口佔到人口數的14％時，「65歲退休，趕快從腦袋裡砍掉、忘掉，因為是不可能的事情。」

柯文哲今天出席「新光金控全國經理人會議」針對長照與高齡人口的議題進行專題演講時，直言，台灣平均年齡是80歲，台北市的平均年齡是82.9歲，如果2020年佔到20％的65歲人口都退休，勞動市場就會有問題，況且，台灣65歲以上的就業率只有6％，日本與韓國都有30％，所以，65歲要退休是不可能的，65歲的退休制度，台灣必須要改變。

柯文哲說，人口老化不是問題，快速老化才是問題，瑞典65歲人口從7％成長為20％，是花了130年的時間，台灣是不到30年。

而全球快速老化的國家，他說，除了台灣，就是韓國，都是不到30年的時間就人口老了，也因為全球只有台灣與韓國是快速老化的國家，而韓國也沒有多高明，所以，沒有其他國家可以學習，台灣只能自己想辦法，眼前65歲退休的制度要先改，因為是不可能的事。

(工商 )