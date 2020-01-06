群光12月營收71億元 法人預期去年獲利再創新高 16:502020/01/06 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 群光宣佈，12月營收為71億元、年增1%，第四季營收達到246.4億元、年增5%，累計2019年營收達925.5億元，創歷史新高，年成長6%。以群光去年前三季每股稅後純益為6.65元來說，法人預估，2019全年獲利水準將創下新高，改寫群光歷史紀錄。 (工商 ) #群光 #歷史 #獲利 #新高 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－法人歸隊迎錢潮 指數再戰新高 04:102020/01/02 證券．權證 瑞智 今年銷售量拚新高 04:102020/01/02 證券．權證 刷卡金額飆新高 權益反縮水 04:102020/01/02 社會新聞 倉和11月每股盈餘1.41元 創單月新高 09:332020/01/02 財經 2019年12月台灣PMI 創18個月新高 10:512020/01/02 財經 大量解僱人數創史上新高 勞動部積極推動入廠查訪機制 11:502020/01/02 財經 大量解僱創7年新高 前11個月逾1.5萬人失業 12:152020/01/02 生活 《電子零件》車載、光通訊助威，毅嘉去年獲利拚5年新高 16:312020/01/02 財經 毅嘉 2019年獲利挑戰5年新高 22:022020/01/02 財經 印度12月製造業PMI攀升 七個月新高 23:002020/01/02 財經 財經熱門新聞 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 追殺台積電出狠招！ 三星新利器爆供應這大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。