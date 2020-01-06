群光宣佈，12月營收為71億元、年增1%，第四季營收達到246.4億元、年增5%，累計2019年營收達925.5億元，創歷史新高，年成長6%。以群光去年前三季每股稅後純益為6.65元來說，法人預估，2019全年獲利水準將創下新高，改寫群光歷史紀錄。

(工商 )