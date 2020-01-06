截圖自新文化基金會

對韓國瑜競辦發言人王淺秋召開記者會指控，駐日代表謝長廷的新文化基金會操弄青年黑韓，新文化基金會董事長林耀文痛斥韓辦抹黑。基金會也發出聲明強調未操弄學生自主的粉專平台，至於年輕人的揶揄網路用語，不是該平台所能影響或限制的。

對王淺秋表示，新文化的青年工作隊臉書專頁上，發現多張惡意修圖攻擊韓國瑜的照片，還說基金會拿政府補助金，給學生們當工讀金，要他們反串韓粉上網貼文，做些說謊假造的詐騙行為。

林耀文強調，基金會臉書從來沒有那些東西，完全都是假的，痛批韓辦自己造假、還開記者會，沒有的事情也這樣抹黑，非常低劣。

新文化基金會也發出聲明表示，新文化青年工作隊一直以來是學生參與政治的平台，對於時事的關注與討論，一直是他們認為的使命和天職。

基金會指出，新文化青年工作隊也提供了學生討論時事的粉絲專頁網路平台，長期以來新文化基金會秉持言論自由的尊重態度，讓學生暢所欲言，從來沒有去操弄此學生自主的粉專平台。

聲明中強調，對於韓國瑜先生的政治誠信及言行，一直以來都有年輕人的揶揄網路用語，這不是本平台所能影響或限制的。針對韓辦今天所召開的記者會，指控我們在網路上教學的言論，「本會嚴正的駁斥此項指控」。

(中時 )