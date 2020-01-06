網紅米砂去年自揭跟狄鶯、孫鵬獨子孫安佐發生關係並懷孕墮胎，因此鬧上新聞版面，也惹得孫安佐當時的女友阿乃參戰開轟，風波鬧得沸沸揚揚，最後阿乃與孫安佐分手，米砂則是神隱多時後在去年12月復出，竟表示已整形並有了新男友，沒想到才認戀1個月，她昨無預警宣告分手，理由是男方「承受不了」。

米砂自爆為孫安佐墮胎後，牽扯男方當時的女友阿乃，三人隔空交火，彼此的關係在各說各話之下形成羅生門，而米砂難負荷壓力，一度宣告放棄當公眾人物，直到上個月中旬回歸社群網站po文，表示在男方私訊關心又因緣分見面後，於10月中迎接人生重大變化，做了削骨手術，也在男友陪伴下重新振作，對方鼓勵她繼續拍片，讓她感動直呼：「認識你是我最好的事情…給我活下去的動力」。

本以為兩人穩定交往，沒想到米砂昨突然po文宣布新戀情見光死，「男友承受不了輿論壓力，和平的分手」，罹患憂鬱症的她感嘆，兩個人中，有一個人生病就夠了，把自己比喻為溺水的人，而素人男友前來營救，卻讓自已快淹死，「你先自救吧，很高興認識你」，對於僅3個月短命戀情，語氣盡是難過無奈。

(中時電子報)