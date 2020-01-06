在上周二，揮舞民兵旗幟的伊拉克抗議民眾衝進美國駐巴格達大使館後，美國空軍正在將PAC-3愛國者三型防空系統(Patriot PAC-3,)部署到中東的約旦。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國空軍正在向約旦派出三架C-5M銀河式運輸機，將愛國者3裝備到當地的軍事基地，加強其防空能力，避免受到伊朗革命衛隊（IRGC）的彈道飛彈和巡弋飛彈的襲擊。

這也是美國總統川普下令狙殺伊拉蘇萊曼尼(Suleimani)的行動後，美國在中東的防衛部署動作。五角大廈表示，發動攻擊是安全上的考量，他們在一份聲明中說：「蘇萊曼尼正在積極制定計劃，以攻擊伊拉克和整個地區的美國外交官和服務人員。」

蘇萊曼尼被視為伊朗軍事戰略的一號實權人物，他也是伊朗真正的外交戰略策劃者，不管在軍界或是民間，都有極高的聲望和支持度。作為精銳特種部隊的指揮官，他策劃了整個地區的秘密行動，其中包括與親伊朗民兵的協調。

(中時電子報)