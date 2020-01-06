國民黨總統候選人韓國瑜今晚嘉義市大造勢，現場封街擺滿椅子。（廖素慧攝）

韓粉從台中、雲林趕來嘉義市，搶先挑好位子。（廖素慧攝）

國瑜夜市攤販擺滿造勢活動現場街道兩側。（廖素慧攝）

蔡英文總統今晚造勢活動現場已擺滿椅子。（廖素慧攝）

民進黨嘉義大造勢活動現場供應炒米粉。（廖素慧攝）

選戰最後衝刺，藍綠6日晚上在嘉義市大車拚，國民黨總統候選人韓國瑜競總在港坪運動公園封街，擺8000張椅子，「國瑜夜市」沿路兩側擺滿攤位，民進黨蔡英文總統競總在市立棒球場停車場擺5000張椅子，現場炒米粉免費供應約1500份。

藍軍韓國瑜及嘉義市立委候選人傅大偉聯合競總，主攻西區，今晚在港坪運動公園前金山路封街大造勢，國瑜夜市攤販區擺滿國旗裝、帽子、各種口味的小吃美食，黃姓攤販說，跟著國瑜夜市到處賣國旗裝、帽子約3000多件，選前再拚最後一波商機。

韓粉林先生一家人追著韓國瑜全台跑透透，今天一早就從台中趕來嘉義市，搶先占好位子，他們說，全力為韓國瑜加油，支持他當選，才能翻轉台灣的經濟。

蔡英文總統及民進黨嘉義市立委人候選人王美惠聯合競總，主打東區，今晚在棒球場停車舉辦「大嘉義之夜」活動，嘉義縣立委候選人陳明文、蔡易餘也同台造勢。

競總執行總幹事黃敏修說，椅子被搶光，現場先擺放5000張椅子，再追加鐵椅子預備，並提供約1500份炒米粉，讓支持者下班後趕來參加造勢先墊一下肚子。

(中時 )