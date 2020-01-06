108年全國高級中等學校技藝競賽各組項賽事日前全部完成比賽，台中市在工業類、商業類、家事類及農業類共有112名選手獲得優勝，更摘下52座金手獎，總數居全國各縣市之冠；市府教育局表示，其中工業類計27人、商業類計18人、家事類計6人、農業類計1人，成績亮眼。

全國高級中等學校技藝競賽是全國規模最大、最具指標性的學生技藝競賽，台中市學校表現優異，台中家商、大甲高工、台中高工、東勢高工、豐原高商、新社高中、大甲高中、明道高中、僑泰高中、明德高中、新民高中、大明高中、葳格高中等13校榮獲金手獎殊榮。

台中市共有4位學生獲得金手獎第一名，包括工業類建築職種台中高工陳桓億、圖文傳播職種台中高中郭佳鑫、機械製圖職種大甲高中張祐誠、商業類程式設計新社高中陳明堯。

教育局表示，大甲高工張祐誠榮獲全國機械製圖金手獎第1名，也是甲工製圖科史的第一人，張同學就讀國中時就很喜歡實作體驗課程，在老師們的用心帶領下，接觸許多專業知識技能，為了有好成績，特由家中搬到宿舍，一有時間就到實習工廠加強訓練。

教育局長楊振昇感謝指導老師的無私付出，也期勉學生「鍥而不捨」，把競賽當作一個歷程，保持終身精進專業技能的熱情，將來學以致用，奉獻所學，在技職這條道路上，找到屬於自己的定位。

(中時 )