包紅包啦！中央銀行宣布，下周四（ 1月16日）起開放民眾兌換新鈔，除台銀各分行，還有指定銀行分行及 郵局可換，最夯的百元鈔每次限換100張。沒時間跑銀行，也可試試提款機，台銀等大型行庫會優先補新鈔，領到新鈔機率也高。

今年兌換新鈔的時間自1月16日至22日，也就是過年前一周，開放台 銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀等7家銀行共371家分行，還有郵局在都會區25家據點兌鈔，偏遠地區也有58家郵局加入支 援。

跟往年一樣，紅色的百元鈔因為喜氣，需求量最大，每人每次限兌 100張；其餘1000元及500元鈔酌量供應。為便利民眾查詢，央行首度結合Google地圖，輸入網址（https：／／bit.ly／33huIcL）或掃描QR Code，就可以查最近的兌鈔據點。

除指定金融機構外，多數民營銀行及信用合作社，為了因應客戶換新鈔的需求，也會提供新鈔供常客兌換，只是數量有限，兌換前可先 向往來銀行查詢，免得撲了個空。

(中時 )