三星電子今天宣布於拉斯維加斯舉行的CES 2020上，揭開新一代QLED 8K系列的神秘面紗。新一代QLED 8K系列結合了能提升視覺逼真感的技術，以及整合消費者生活型態的串連功能，打造家庭的娛樂終極體驗。三星2020 QLED 8K系列為消費者帶來前所未有的體驗以及智慧家居整合功能，並運用AI技術的力量，提升聲音、影像和智慧功能。此外也帶來了Tizen所支援的一系列智慧功能，讓消費者更輕鬆使用語音指令，使用Tap View、Digital Butler和Samsung Health等新功能。其中，旗艦級Q950TS QLED 8K TV以終極的規格登場，搭載立體聲環繞音效、逼真8K解析度，縮減螢幕的四周邊框，螢幕占比近乎99％，整面螢幕厚度僅15毫米。結合完全平坦的黑色面板，將Q950安裝於壁掛支架時，能緊密貼齊於牆面。

2020 QLED 8K系列的問世，實現了三星引領業界推廣8K解析度的承諾，包括硬體建置、畫質升級與播放等層面。該系列的每一款機型，將符合8K協會所制定的認證測試規範，以及CTA所制定的8K Ultra HD Display Definition標準。同時，QLED 8K系列是業界首款支援原生8K內容播放的產品。2020年，消費者將能在QLED 8K電視上享受、串流以8K拍攝的AV1 codec影片。三星2020 8K系列所有產品都將內建這項功能。此外，三星正積極與YouTube等夥伴合作，創造串流原生8K內容的途徑。

即使消費者觀看較低解析度的內容，奠基於三星半導體技術，Q950所搭載的新一代Quantum Processor 8K，配備改良的AI影像升級功能，它利用機器學習來分析和識別像素特徵。接著，無論內容來源為何，它都能還原影像的不同元素，創造原始的8K畫質。Q950亦運用人工智慧的力量，確保觀眾不受外界的任何干擾。傳統的電視感應器，僅能夠根據室內的環境光線，調整螢幕的亮度，但這款電視所搭載的Adaptive Picture技術，能分析特定環境的光源分佈，即使處於明亮的室內環境，電視畫面依然清晰可視，並維持應有的對比。

串流影音內容時AI ScaleNet 藉由優化可用的網路頻寬，實現流暢的串連速度。其運作原理，是當內容從供應端送出時，先壓縮內容，待抵達電視端時，再予以還原，藉由這個高效率的方式，將串流內容所需的頻寬減半。三星持續與Amazon在這項功能上展開合作，從標準解析度到Prime Video的4K解析度，廣泛運用AI ScaleNet技術。

享受身歷其境的影音串流，音訊與影像的表現同等重要，因此Q950帶來了卓越的電視音效。顯示器每側都設有喇叭，背面則搭載重低音喇叭。搭配Object Tracking Sound+使用時，Q950提供清晰的5.1聲道環繞聲，因為使用基於AI的軟體技術，能隨著螢幕影像的移動，而產生立體具有方向感的音效。Q950還可調整對話音量，以減少觀賞過程中因攪拌機、或吸塵器等噪音所造成的干擾。Active Voice Amplifier (AVA) 能偵測這些環境噪音，並自動強化電視聲音的清晰度，協助40%有噪音困擾的美國消費者，解決他們的惱人問題。最後，串連2020 Q系列的長形音箱時，例如Q800時，Q950能將內建喇叭變為輔助聲道。Q-Symphony則可將兩個裝置的音訊相互配對，打造動態、環繞立體的聲景。

在串流內容方面，現今的消費者不但擁有更多的管道，串流量亦遠遠超越以往。為迎合這樣的趨勢，2020 QLED 8K 電視系列為消費者可協助他們享受影音串流內容，並能與不同的裝置進行互動。2020年，三星的AI助理Bixby變得更有智慧。消費者可以透過電視，改變整個空間的氛圍。舉例來說，當消費者要求Bixby營造平靜的氛圍時，電視將顯示舒壓的背景畫面。此外，三星將Amazon Alexa 和 Google Assistant整合至2020 QLED 8K系列，消費者能選擇更多的語音助理。

Q950配備全新改良的Universal Guide，使用基於AI的演算法，分析消費者所觀看的內容類型、常用的服務和電視頻道，再根據他們的特殊習慣和喜好，提出量身打造的貼心建議。透過三星的免費智慧TV視頻服務－Samsung TV Plus，即使消費者已切斷訊源，也能存取新的內容。只需建立網路連線，就能立即存取新聞、體育、娛樂等更多內容，也能隨時新增選項。Samsung TV Plus目前約有100個頻道，包括CBSN (CBS的24/7直播數位新聞頻道)、Yahoo Finance、Lively Place (來自於A＆E Networks)、BonAppétit、VEVO、Outside TV+等。

由於五分之四的消費者，缺乏充足的規律運動，三星特別為行程滿檔的消費者，提出體適能&健康解決方案。藉由推出電視版的Samsung Health，將Q950化身為居家的體適能和冥想中心。透過Q950上的Samsung Health，消費者將能查看活動、追蹤進度，也能與全家人朝相同目標邁進。此外，還能獲得來自於合作夥伴的免費和獨家內容，包括Calm、FitPlan、Jillian Michaels、Echelon、Obe Fitness和Barre 3等。

此外，愈來愈多的消費者，習慣一邊觀看電視，一邊使用行動裝置，即使他們很難一心二用。Multi-View能在電視螢幕上，以分割螢幕的方式，鏡射消費者的行動裝置螢幕，讓他們不漏掉任何一個畫面。從左右分割、到子母畫面，透過14種不同的配置，讓使用者客製自己的觀賞體驗。為了帶給消費者更流暢的體驗，Q950透過各種新穎的方式，讓使用者鏡射行動裝置的螢幕畫面，控制家中的各種裝置。Tap View讓消費者只需將手機和電視相互碰觸，即可將手機螢幕鏡射到電視。Digital Butler透過紅外線技術，來偵測和控制家中的非IoT聯網裝置，讓消費者得以操控更多的裝置。

(中時電子報)