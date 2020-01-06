新春小確幸！107年度綜合所得稅第3批退稅即將退稅。財政部高雄國稅局表示，107年度綜合所得稅最後一批退稅，將於1月20日存入受退稅人指定的金融機構帳戶，或於當天寄出退稅憑單給受退稅人，請納稅義務人特別留意。

高雄國稅局指出，這批次包含逾期申報的退稅案件，或原來已經申報繳納，經核定後有溢繳的納稅義務人，不論金額大小，國稅局將於農曆春節前主動把溢繳的稅款退還！

民眾如接獲退稅憑單，可於109年3月20日前，向指定的金融機構兌領或提出交換，若退稅憑單金額不滿5千元者，可向憑單上指定的付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換，若逾期則須至4月底轉開國庫支票後才能領取。

高雄國稅局指出，如要查詢綜合所得稅退稅撥付狀況，可於退稅日後利用各地區國稅局網站查詢，或持自然人憑證至財政部稅務入口網查詢。民眾在辦理綜合所得稅結算申報時，多多採用存款帳戶退稅，除在退稅當日稅款立即撥入外，也不用擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或延期，平白浪費許多寶貴的時間，一舉多得！

(中時 )