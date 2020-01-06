彰化縣長王惠美（右二）參觀員林家商學生的參賽作品。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右二）參觀員林家商學生的參賽作品。（謝瓊雲攝）

員林家商幼三甲詹芷瑄(中)參加「108學年度全國高級中等學校技藝競賽」，榮獲教具製作組第7名。（謝瓊雲攝）

彰化縣技術型高中學校參加全國高中技藝競賽，共囊括34支金手獎、74個優勝及9個團體獎，可謂大贏家；彰化縣長王惠美6日赴員林家商頒獎表揚15名個人組獲獎學生，期許他們未來在升學或職場上都能各擁一片天。

員林家商這次家事類科有7組、商業類科則有4組報名參賽，共榮獲6支金手獎、9個優勝，還有3個家事類科團體獎，分別是烹飪組亞軍、教具製作組季軍、美顏組第7名；報名11組通通榜上有名，表現優異。

王惠美表示，她非常重視技職教育，她自己三個小孩也都是讀技職學校，過去常聽到企業界找不到員工、年輕人找不到工作，顯示技職區塊還需要更大力推展。

她也提到，員家這15位獲獎選手中，有6人畢業於國中技藝班，國中起就扎根，上高中後再升級，相信大家未來前途將不可限量；縣府會一直努力為學子銜接、整合業界及大學，讓技職體系的同學們，都能順利升學，未來有好的工作。

員家校長陳定宏表示，為了技藝競賽準備練習期間，指導老師們都非常用心且不計付出，甚至願意就近讓選手在家住宿一個月，讓選手們有更安心的環境專心練習，家長也不用擔心通勤安全，正因為師生們不分晝夜與假日不間斷陪伴、苦練，11組參賽學生全部都獲獎，創下學校新的歷史佳績。

(中時 )