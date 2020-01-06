彰化縣技術型高中學校參加全國高中技藝競賽，共囊括34支金手獎、74個優勝及9個團體獎，可謂大贏家；彰化縣長王惠美6日赴員林家商頒獎表揚15名個人組獲獎學生，期許他們未來在升學或職場上都能各擁一片天。
員林家商這次家事類科有7組、商業類科則有4組報名參賽，共榮獲6支金手獎、9個優勝，還有3個家事類科團體獎，分別是烹飪組亞軍、教具製作組季軍、美顏組第7名；報名11組通通榜上有名，表現優異。
王惠美表示，她非常重視技職教育，她自己三個小孩也都是讀技職學校，過去常聽到企業界找不到員工、年輕人找不到工作，顯示技職區塊還需要更大力推展。
她也提到，員家這15位獲獎選手中，有6人畢業於國中技藝班，國中起就扎根，上高中後再升級，相信大家未來前途將不可限量；縣府會一直努力為學子銜接、整合業界及大學，讓技職體系的同學們，都能順利升學，未來有好的工作。
員家校長陳定宏表示，為了技藝競賽準備練習期間，指導老師們都非常用心且不計付出，甚至願意就近讓選手在家住宿一個月，讓選手們有更安心的環境專心練習，家長也不用擔心通勤安全，正因為師生們不分晝夜與假日不間斷陪伴、苦練，11組參賽學生全部都獲獎，創下學校新的歷史佳績。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。