不斷電系統（UPS）廠碩天（3617）發行1.2萬張國內第一次無擔保可轉債，其中1.02萬張已於今（6）日完成競拍開標，合計投標超額認購達2.41倍、投標金額超過25億元。最終得標均價為105.23元，並依規定訂定為公開承銷價，預計15日於櫃買中心掛牌。

此次碩天一（36171）競拍得標價格最低104.1元、最高141元，得標加權均價105.23元。合格投標數量24,587張，較總承銷數量10,200張，超額認購達2.41倍，其中法人投標及得標比率分達36.81％及45.74％，創可轉債競拍案新高紀錄，顯示法人看好碩天營運後市。

宏遠證表示，此次碩天一（36171）可轉債預計1月15日於櫃買中心掛牌，以轉換溢價率109.61％作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為122元，發行期間為3年，並設計滿3年依面額101.5075％賣回予發行公司。

碩天2019年1～11月自結合併營收85.33億元，年增12.61％，改寫同期新高。去年前三季歸屬母公司稅後淨利5.9億元，年增13.92％，每股盈餘7.29元，優於前年同期6.4元，獲利成長動能優於營收、亦雙創同期新高。

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