群光電能(6412)自結2019年12月合併營收為25.07億元，較2018年同月成長3.1%，累計去年第4季合併營收為88.84億元，年成長6.1%，創下歷年同期新高，為因應客戶生產基地多元化需求，群光電能積極加速吳江新廠及泰國產能建置，預計新產能在今年陸續到位後，可望帶動公司新一波成長動能。

雖然面臨CPU缺貨及遊戲機客戶新舊機種交接，但群光電能去年第4季營收來到市場預期上緣，而公司高附加價值產品，包括：大瓦特數筆電、Type-C筆電及智慧家庭電源在去年第4季營收年增率均達20%以上，在產品組合優化效益顯現下，法人預估，群電去年第4季獲利仍可維持雙位數年增率，累計2019年合併營收達344.11億元，年成長9.9%，創下歷史新高，全年獲利成長幅度可望大幅超越營收成長，再創歷史新高。

群光電能發展自動化有成，帶動公司營收連續兩年大幅成長，高附加價值產品市占率亦持續提升，讓公司營運無畏中美貿易戰及CPU缺貨等不確定因素干擾逆勢創下佳績，展望今年，群電表示，因應市占率提升及生產基地多元化的需求，公司正積極加速吳江新廠以及泰國產能的建置，預計新產能在今年陸續到位後，將帶動新一波公司營收及獲利成長動能。

(時報資訊)