鮮活果汁-KY（1256）6日公告，2019年12月合併營收2.93億元，年增21.79％；累計2019年全年合併營收達35.2億元，續創歷史新高，年增率9.22％。

鮮活表示，12月主要成長動能來自春節，由於2020年農曆春節落在1月下旬，終端客戶為迎接農曆春節的消費人潮，以及經銷商為配合物流作業，於12月提前拉貨，帶動鮮活12月合併營收大幅成長。

鮮活指出，整體而言，中國大陸手搖茶飲市場方興未艾，加上餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，新式茶飲世代訴求多樣性產品引領的爆品需求成長，公司憑藉少量多樣及客製化的訂製優勢，並採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，成功推升2019全年合併營收續創新高。

展望後市，鮮活指出，為迎接中國大陸的新式茶飲需求，將更積極開發非果汁類飲品原料，而2020年隨著新產能的逐步貢獻，營運可望正向發展。

(工商 )