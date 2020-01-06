隨著農曆春節的腳步接近，裕元花園酒店今年推出富有日式風味的「小福神」創意造型蛋糕，外型靈感來自於風靡日本的達摩，在日本是家喻戶曉的招財吉祥代表。裕元花園酒店表示，推出此款造型蛋糕，兼具故事性及滿滿年節風味，意味新的一年為大家送上滿滿祝福。

裕元花園酒店西點副主廚簡益彥表示，該款年節蛋糕工序繁複，蛋糕體由兩模六吋蛋糕重複疊放、以精細手藝削製而成，蛋糕體使用唐寧皇家伯爵茶葉為基底，以磅蛋糕的紮實口感呈現，夾層也別具匠心，分別採甜度適中的70％巧克力甘那許及特選屏東檸檬製成的奶油餡；另在奶油餡中加入新鮮檸檬皮屑，提升香氣及味蕾層次。小福神的輪廓則用巧克力刻劃，整顆蛋糕需耗時數小時才能完成，繁複鋪陳、成品令人驚艷。

另為更貼近異國文化，此款蛋糕也以「茶食」的方式做口味設計，適合搭配重發酵的茶、互相調和，讓茶與甜點交織出另一個層次的美味。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，此次年節蛋糕以日式主題做設計，創造不少話題性，許多民眾也已經搶先預訂，希望在品嚐的同時也能感受到酒店想帶給大家的年節幸福感，為新的一年帶來好的開始！此款年節蛋糕為節慶限量商品，即日起至1/27，預購小福神造型蛋糕優惠價990元，需3天前預訂。

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