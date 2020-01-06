人民幣匯市6日受中東危局影響，表現相對低迷。人民幣兌美元在岸價6日下午收報6.9745元，較上個交易日下跌29個基點，單日貶幅0.04。截至下午4點53分，離岸價報6.9726元，較上日下跌63個基點，單日貶值幅度0.09％。

人民幣兌美元中間價6日報在6.9718元，較上日下跌37個基點，單日跌幅0.05％。

(工商 )

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