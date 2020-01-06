人民幣在岸價微幅收跌29個基點 17:152020/01/06 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯市6日受中東危局影響，表現相對低迷。人民幣兌美元在岸價6日下午收報6.9745元，較上個交易日下跌29個基點，單日貶幅0.04。截至下午4點53分，離岸價報6.9726元，較上日下跌63個基點，單日貶值幅度0.09％。 人民幣兌美元中間價6日報在6.9718元，較上日下跌37個基點，單日跌幅0.05％。 (工商 ) #基點 #人民幣 #美元 #跌幅 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 庫克寫紀錄... 蘋果市值 8年添1兆美元 04:102020/01/02 財經要聞 《商情》適逢美國新年假日，周三紐約貴重金屬休市一日 10:002020/01/02 財經 《商情》適逢英國新年假日，周三LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/01/02 財經 港11月零售額跌23.6％ 連跌10個月 17:592020/01/03 財經 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 iPhone銷售下滑 害庫克去年度年薪縮水 22:342020/01/05 財經 獎金縮水 庫克去年進帳1.25億美元 04:102020/01/06 財經要聞 公股銀搶小資商機 祭美元優存 04:102020/01/06 生活新聞 《商情》賣壓湧現，打壓上周五LME期鎳重挫逾3.5％ 10:002020/01/06 財經 中東局勢影響 恒指跌0.79％ 石油黃金大漲 17:002020/01/06 財經 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 華為海思首批外銷晶片 陸晶圓大咖有望爽拿肥單 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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