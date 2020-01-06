王瞳、馬俊麟因合拍《大時代》時被爆假戲真做，馬妻梁敏婷因不爽王瞳與老公過從甚密，以侵害配偶權提告並求償400萬元，6日下午於士林地方法院民事庭進行第二次開庭，但雙方當事人都沒有到場。經過約100分鐘的攻防，雙方律師稍早已走出法庭，王瞳的委任律師侯傑中匆匆離開，邊走邊回絕訪問，梁敏婷委任律師林晉宏則表示，因為案子已不公開審理，所以有共識不再討論這個案子本身，被問審理進展以及是否有提出新的事證等問題，他都強調就案件部分都不再表示任何意見。

王瞳委任律師侯傑中步出法院拒絕回應媒體。（林淑娟攝）

梁敏婷委任律師林晉宏。（林淑娟攝）

至於下次開庭時間，他說這也在不能公開的範圍內，至於今天審理進度，他說今天只是法院開庭攻防，內容部分不都能表示意見，案子已經不公開審理，法庭上講什麼，就不公開，也不在外面講了。至於下次開庭時間，也在不能公開的範圍內。

去年11月4日第一次開庭時，馬妻梁敏婷委任律師提出在馬俊麟車上發現王瞳寫給馬的曖昧卡片，內容有如情書，以及2人在通訊軟體上寫的露骨對話，王瞳因委任律師未到庭改派代理人，當時在法庭上毫無反擊能力，第二次開庭前，王瞳的委任律師以事涉隱私，向法院提出書面聲請開庭「不公開審理」。王瞳去年底赴美加探親，目前人正在加拿大，據悉要農曆年前才會回台過年。

(中時 )