第17屆SBL超級籃球聯賽首月賽程台啤8戰全勝，單月保持不敗之身、戰績獨走。台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）除了囊括前3周最佳球員，創下17屆以來首位連續拿下3周最佳球員的紀錄外，同時也獲選為單月最佳球員。

巴克利在12月8場比賽中，繳出場均24.8分、9.5籃板、3.8助攻、1.5抄截，包辦球隊的得分王、籃板王、助攻王，整體命中率也超過六成，維持在水準之上，是台啤開季收下8連勝的重要功臣。

對於拿下12月單月最佳球員，巴克利謙虛表示，「除了自己的努力外，還有隊友的幫助，團隊有好的化學效應，才能夠有好的表現。」他也透露，除了每天重訓、進行基本訓練外，也持續加強出手選擇的判斷，希望能適時為隊友創造機會。

巴克利也提到「努力永遠沒有盡頭」，包括防守、三分命中率等，皆是可以再繼續加強的項目。雖然目前台啤上半季戰績領先各隊，不過最終目標是拿下總冠軍，期盼球隊可以繼續進步，在下半季也有出色的成績。

本周進入台啤上半季關鍵爭冠期，截至上周戰績9勝1負，封王倒數點亮魔術數字M4，不過暫居第二的璞園來勢洶洶，台啤如能延續12月氣勢，就有機會在本周收下上半季冠軍。

(中時 )