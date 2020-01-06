北花線國道客運外觀採簡約設計。（陳人齊攝）

為配合蘇花改通車，由首都、台北、統聯三家業者共同營運的「北花線」回遊號客運在今天下午4點進行首航，業者為歡慶通車，共同宣布即日起至2月5日推出半票優惠，提供花蓮人及觀光客最低僅需170元的票價優惠。

「北花線」共有3條路線，分別是從板橋轉運站出發的首都客運1580線，以及南港轉運站出發的統聯客運1663路線、台北客運1071路線，沿途皆停靠台9線的蘇澳、新城以及花蓮火車站，並採24小時營運，尖峰時每20至30分鐘一班，離峰時30至60分鐘一班，方便商務及一般旅客使用。

其中台北客運、首都客運提供三排座及四排座設置，「南港－花蓮」三排座全票320元、半票205元，四排座全票266元、半票170元；「板橋－花蓮」三排座352元、半票225元，四排座全票290元、半票185元，業者指出，這創下北花走廊數十年來最低票價紀錄。

由統聯客運經營的「南港－花蓮」1663路線，全票為320元、半票205元，至2月5日前（含春節）提供不分時段的半票優惠，至於台北客運、首都客運的半票優惠則是在1月21日結束，過年期間將改以85折優待。

公路總局指出，民眾除傳統現場排隊購票外，還可透過悠遊卡、信用卡、Line Pay、四大超商以及kLook電商平台購票，支付方式相當多元。

櫃台售票人員則說，除下午的首航車票銷售一空外，明天的班次目前售出2成，民眾若想嘗鮮可趁現在。一名來自花蓮的旅客表示，為體驗「北花線」首航，早在3天前就買好車票攜家帶眷來台北體驗，覺得客運無論在外觀、內裝都相當漂亮，座位也舒適，320元的票價也還能接受，相信未來會是不少民眾往返花蓮的選擇。

(中時 )