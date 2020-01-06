三星電子今日在2020年CES消費性電子展推出全新Odyssey遊戲曲面顯示器系列，以遊戲玩家角度出發，打造高效能曲面顯示器，帶來全新的遊戲體驗方式。新款Odyssey電競顯示器包括G9型號（推出49吋螢幕）和G7（32吋和27吋兩種選擇），經過重新設計將沉浸式遊戲提升到新境界。新款Odyssey電競顯示器為首款擁有1000R曲度的高效能顯示器，搭載令人驚豔的QLED畫質。

三星推出的首款高效能1000R曲面顯示器，該顯示器已獲得認證組織-TÜV Rheinland(德國萊茵TUV集團)，所頒發的Eye Comfort證書。新款Odyssey電競顯示器具有1毫秒的反應時間和240hz的RapidCurve，讓遊戲玩家如臨真實場景中。三星最新的電競顯示器將支援NVIDIAG-SYNC Compatibility和DP1.4 Adaptive Sync。由於遊戲的競爭激烈程度更勝以往，沉浸感和速度至關重要。新的顯示器技術聚焦於遊戲領域，充分考慮遊戲玩家對速度、反應時間和最小干擾的需求，以提供最佳遊戲體驗。

G9是全球首款雙四核高解析度（DQHD；5120x1440解析度）電競顯示器，具有240Hz快速更新率、1毫秒反應時間、32：9長寬比、深層沉浸式1000R曲度和峰值亮度 1000 cd / m2。G9顯示器採用金屬量子點顯示技術，結合HDR1000 VA面板呈現逼真的色彩細節。G9擁有明亮的白色外觀和極具未來感的後核心照明設計，包括52種顏色和5個照明效果。

G7即使擁有較小的32吋和27吋機型，也兼具與G9相同的快速反應時間和更新率、深度曲面顯示及整體效能。G7的四倍高解析度（QHD；2560x1440解析度）、16：9長寬比、HDR600 VA面板具有600 cd / m2的峰值亮度。此外，G7 QLED螢幕採用金屬量子點顯示技術，可提供更廣泛的精準色彩還原，即使在強光下也能保持鮮明清晰。G7重新設計後，以黑色霧面搭載流暢線條的外觀，與可變色的後核心照明現身，玩家可以在遊戲過程中保持靜態或調淡，並根據喜好變化色彩。此外，G7還為顯示器的前邊框增加了動態形狀和照明。三星G9和G7曲面顯示器將於2020年第二季起在全球上市。

(中時電子報)