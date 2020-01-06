國民黨連日召開記者會痛斥檢調「查水表」辦藍不辦綠。民進黨今召開記者會，強調台灣言論自由不是自己講講，而是經過國內外機構來認證。譴責國民黨將散播假訊息的行為無限上綱成言論自由，蓄意誤導社會認知，「 要造謠誤導到什麼時候。」

民進黨今天由發言人李晏榕、鍾佩玲、何博文共同召開「台灣自由度亞洲第一 不容國民黨造謠抹黑」記者會，鍾佩玲表示，台灣言論自由是經過國內外機構來認證。首先，年初自由之家發布「2019年自由與媒體」報告，台灣排名是最高的4分等級，反觀中國則是最低的0分等級，報告中也特別強調中國試圖利用媒體干預台灣選舉，透過施壓、監控發布系統影響全球媒體的報導。

她強調台灣絕對有言論自由，但是言論自由也是需要負責的。希望國民黨政治人物可以對自己的言論負責，不要帶壞台灣政治風氣，也不要拉低台灣政治人物水準。

何博文表示，如果任由所謂的假消息、謠言不斷的蔓延，這不只對國民黨有傷，也對民進黨有傷，更對台灣的民主自由造成很大傷害。所以，特別在選前，偵辦假消息、謠言、具體的不實消息，是在維護台灣民主政治正常運作，而不是在製造所謂的恐慌，希望國民黨能釐清這基本的民主常識。

何博文也提到，假訊息國民黨其實也受害。去年的12月16日，因有網友在網路散佈，稱為避免被開票作弊，誤導民眾以在選票上面簽名支持韓國瑜，投下廢票，韓國瑜陣營的總發言人王淺秋到刑事警察局告發網友，要求偵辦。試問，如果偵辦對韓陣營不實的訊息，就說是在維護民主，偵辦對綠營散播不實的訊息，就說是違反民主，這不是雙重標準嗎？

何博文提出檢警偵辦假消息的數據佐證，他指出，從108年1月1日到109年1月4日一年的時間，警方針對國民黨政治人物有關不實的訊息、謠言或假消息，總共偵辦的91件，其中有55件移送檢方。其中，針對韓國瑜個人的，警方總共偵辦的48件，其中也有高達29件移送檢方偵辦，「請問警方偵辦有分藍、綠嗎？有因是國民黨或民進黨的因素，就不辦或嚴辦嗎」？

何博文表示，希望在選戰最後關頭，國民黨不要再侮蔑辛苦的國軍和警察人員，不要污辱捍衛台灣民主制度的每一份子，不要選舉選到最後，讓自己的民主常識低落到這種地步。

李晏榕質疑王淺秋發言人，國民黨可以提告，但若檢方開始調查卻說是查水表，這不就是雙重標準嗎？李晏榕補充，108年1月1號至109年1月4號，刑事警察局共受理289件有關政治人物之假消息，但有近200件是針對非國民黨陣營，也就是泛綠陣營的攻擊，相較下綠營政治人物才是遭受嚴重的攻擊。

接著李晏榕也提供幾項案例表示，這些人被約談事實上是違反相關法律。國民黨則企圖把這些案例影響、連結至言論自由的箝制，刻意模糊言論自由與言論責任。

李晏榕表示，台灣是言論自由的國家，言論自由無庸置疑受台灣憲法保障。民進黨絕不可能讓台灣回到白色恐怖，不可能箝制人民言論自由，每個人都能自由表達，但當你今天所訴說之事妨害他人名譽、傳遞不實訊息影響公共秩序，是需負法律責任而非無限上綱。

(中時 )