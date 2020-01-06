蔡英文總統（右）與民進黨第三選區立委陳亭妃（左）在車上不停向民眾揮手。（程炳璋攝）

民眾歡迎小英車隊搞創意，請來神童與電音三太子在路邊揮手，稱「眾神護台灣」。（程炳璋攝）

國民黨第三選區候選人童小芸（未戴帽者），在安南區菜市場拜票。（童小芸陣營提供／程炳璋台南傳真）

蔡英文總統選舉遊行車隊6日從屏東一路北上，在台南進入立委第三選區，由民進黨立委候選人陳亭妃登車陪同拜票，連續兩公里都有民眾夾道歡呼，讓蔡英文感受綠營的「主場優勢」。同選區的國民黨立委候選人童小芸則到安南區菜市場掃街搶婦女票。

「小英來了！」蔡英文車隊6日在台南市鬧區遊行，由車隊經過的各選區立委候選人登車陪同拜票，守候蔡英文車隊的群眾以在北區文賢路最密集，民眾甚至請出電音三太子神童表達「眾神護台灣」在路邊揮手，有4所國小學童，在家長同意下請假，參加這場車隊歡迎遊行。

「蔡英文凍蒜！」蔡英文車隊一經過，民眾夾道高呼，車上的蔡英文感受到台南綠營票倉的主場優勢，露出開心微笑表情，不停向民眾揮手。

民進黨第三選區現任立委陳亭妃展在地耕耘12年的實力，小英車隊經過北區、安南區時，出現不少揮手歡呼人潮。

童小芸把握選前最後幾天，到安南區菜市場發放馬英九春聯，受到民眾熱情歡迎，她表示，到果菜市場不僅是拉票，更重要的是貼近民眾生活，傾聽最真實的聲音，愛台灣不能只靠一張嘴巴，要用行動實踐。

(中時 )