不動產代銷產業龍頭海悅(2348)公布2019年12月合併營收達3.37億元，年增149.43％，為歷史單月新高表現，並推升2019年Q4及全年合併營收，同步創下單季及全年合併營收歷史新高，海悅表示，2020年公司持續佈局全台搶手包銷建案，粗估全台目前可銷售案量逾千億元。

海悅(2348)表示，受惠北北桃竹熱銷建案加持與跨足中南部房市已見效益，帶動2019年12月合併營收達3.37億元，月增7.85％、年增149.43％，為歷史單月新高表現，並推升2019年第四季及全年合併營收，同步創下公司單季及全年合併營收歷史新高。

海悅(2348)進一步指出，動能主要來自於新北市土城區「土城日月光」、新北市新店區「宏普中央公園」、桃園市中壢區「冠德青璞匯」、「鉅陞永麗花園」、桃園市龜山區「竹城A7甲子園」以及台南永康區「聯上康橋」等包銷個案持續開出紅盤；海悅表示，這些個案甫開賣即順銷，預期後續仍會有明顯貢獻持續挹注。

海悅2019年第三季營業淨利1.85億元創下單季歷史新高，前三季每股稅後純利（EPS）已達3.99元，受惠12月及第四季合併營收創歷史新高，2019全年獲利有望再戰新高。

海悅(2348)表示，2020年公司持續佈局全台搶手包銷建案，包含新北市新店區合環新店案、桃園昭陽桃園案以及台南善化區「聯上橘郡」等規劃於第一季進場銷售，粗估全台目前可銷售案量逾千億元，隨著去化速度優於預期，代銷本業將會維持成長態勢。

海悅表示，在2019年布局的中南部市場，2020年營收將開始成長。去年公司跨足中南部房市，包含台南永康區「聯上康橋」以及高雄苓雅區「隆大愛上城」，今年海悅已取得台中北區「皇普莊園」、台南善化區「聯上橘郡」、高雄鼓山區「美術館1號」及高雄前鎮區「高雄獅甲段案」等包銷案。

展望2020年，海悅代銷本業全台可銷售案量逾千億元，加上中南部房市進入收成元年，預期代銷業務穩健上揚；轉投資收益部份，本公司持有10％贊富建設的股權其所興建的「敦南寓邸」，2019年第二季已認列業外投資收益1.1億元，由於2019年已銷售戶數超越2018年，預期2020年轉投資認列收益可期。

(中時電子報)