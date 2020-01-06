2歲半小芊剛來到第一社福接受早療時，爬行、連坐都坐不穩。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

2歲半小芊剛來到第一社福接受早療時，爬行、連坐都坐不穩，爸爸媽媽只期待她能自己走路，接受3年多的早療後，現在可以使用助行器學走路，還會跟著教保老師仿說，對其幫助很多。

聯合國世界衛生組織研究報告統計，兒童發展遲緩的發生率為6至8％，台灣身心障礙的人口數有118萬2972人，其中有1萬7873名6歲以下像小芊一樣需要幫助的孩子。

第一社福教保老師表示，因此進入第一社福接受服務時，父母最大的希望是小芊在吃飯及自理上能夠進步，甚至獨立。當然，能學會走路也是爸爸媽媽最大的期望之一。在第一兒童的日子，小芊每天都很努力的習得更多的生活經驗，包含自己喝水、刷牙，也使用各種輔具─用梯背架練習走路、用站立架訓練下肢承重，以及透過有特別加裝固定帶的板凳練習坐姿維持，趴板凳撐手練習軀幹力氣等，經過每天一點點的累積，成就現在不一樣的小芊。

經過3年多的早療，目前小芊還有使用助行器學走路，教保老師說，小芊的認知能力已有進步，現在已會跟著教保老師仿說，也會做簡單的、生活化的單句應答，但若小芊能自己走路，就可以主動去探索環境，這個動作對小芊認知力提升將會非常有幫助。

第一社會福利基金會表示，40年來致力幫助發展遲緩及心智障礙的學前幼兒，在黃金的發展時期，慢飛天使的每一哩服務路充滿了挑戰，面對逾千名服務對象複雜且多元的療育照護需求，需更努力籌集資源，因此呼籲民眾用小小的愛心，幫助發展遲緩的慢飛天使，一步步站穩人生的腳步。

第一社福邀請民眾響應momo百元捐支持第一社福｢早期療育｣服務，捐款網頁https：／／reurl.cc／XXYLW3。

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