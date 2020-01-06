針對大陸武漢市爆發不明病毒性肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署6日指出，目前已排除SARS、MERS等病原，病毒是否具人傳人能力成未來觀察重點，將視1月14日之後有無新病例出現。此外，世界衛生組織就武漢不明原因肺炎事件發布通報：不建議對中國實施旅行貿易限制。

疾管署6日公布最新檢疫情況，根據中國疾病預防控制中心5日通知，截至當日8時，累積病例為59例，其中重症7例，無死亡病例，個案發病時間介於2019年12月12日至12月29日間，均在武漢市醫療機構隔離治療。目前累計追蹤163名密切接觸者，均無發燒等異常症狀。

疾管署指出，武漢不明肺炎目前已排除流感、SARS、MERS等已知病原，感染源持續釐清當中，病毒是否具人傳人能力成未來觀察重點。由於冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，待1月14日過了潛伏期之後，若沒有新病例出現，人傳人風險降低。但如果14日後仍出現新病例，或許代表此病毒會人傳人。

此外，據新京報報導，世界衛生組織就武漢不明原因肺炎事件5日發布通報，不建議對中國實施任何旅行或貿易限制，如果旅行期間或旅行後出現呼吸系統疾病症狀，建議旅客就醫並告知醫護人員其旅行經歷。

(旺報 )