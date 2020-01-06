交通部觀光局秋冬國旅補助，南投縣旅館公會結合觀光工廠再加碼，推出「暖冬遊南投．DIY樂無窮」專案，遊客入住54家合法旅宿，就可以免費到觀光工廠DIY體驗；觀光處長王源鍾表示，歡迎大家到南投賞花、泡湯，玩觀光工廠！
南投縣旅館公會理事長林志穎、南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富和王源鍾等人，號召縣內10家觀光工廠，為冬遊南投優惠方案揭開序幕，希望遊客到南投旅遊時，能夠深度體驗在地產業文化。
王源鍾表示，民眾到南投旅遊，透過秋冬國民旅遊獎勵計畫就省1000元，加上南投縣「暖冬遊南投．DIY樂無窮」免費DIY體驗，再省300到500元，絕對物超所值，非常划算！而且，目前梅花已經盛開，花期將延續到春節前，銜接櫻花季，美不勝收，歡迎大家到南投深度旅遊，同時到北港溪溫泉、東埔溫泉及埔里溫泉區泡湯。
林志穎表示，觀光工廠是觀光產業發展不可或缺的一塊拼圖，加上近年來親子旅遊盛行， 觀光工廠除了讓一般民眾，更吸引父母攜家帶眷旅遊體驗DIY，同時採購紀念品、伴手禮等。
即日起到1月底，入住南投縣參加擴大國旅秋冬遊旅宿業，即可免費獲得DIY票券，並可在采棉居寢飾文化館、光遠燈籠、藏傘閣、果寶歡酵、香里活力豬展覽館、埔里妮娜巧克力夢想城堡、水里蛇窯、本草自然生技園區、集元果觀光工廠、廣興紙寮等10家觀光工廠使用。
(中時 )
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