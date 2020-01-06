采棉居寢飾文化館，可以體驗製作布玩偶和抱枕。（廖志晃攝）

妮娜巧克力夢想城堡，可以親手製作巧克力。（廖志晃攝）

到水里蛇窯，挑戰自製手拉胚。（廖志晃攝）

本草自然生技園區，產銷美容養顏聖品。（廖志晃攝）

香里活力豬展覽館，推出自製醃豬肉體驗。（廖志晃攝）

集元果觀光工廠園區，種植100多種香蕉。（廖志晃攝）

光遠燈籠可以自製獨一無二的燈籠。（廖志晃攝）

藏傘閣可以了解製傘工藝和創意。（廖志晃攝）

交通部觀光局秋冬國旅補助，南投縣旅館公會結合觀光工廠再加碼，推出「暖冬遊南投．DIY樂無窮」專案，遊客入住54家合法旅宿，就可以免費到觀光工廠DIY體驗；觀光處長王源鍾表示，歡迎大家到南投賞花、泡湯，玩觀光工廠！

南投縣旅館公會理事長林志穎、南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富和王源鍾等人，號召縣內10家觀光工廠，為冬遊南投優惠方案揭開序幕，希望遊客到南投旅遊時，能夠深度體驗在地產業文化。

王源鍾表示，民眾到南投旅遊，透過秋冬國民旅遊獎勵計畫就省1000元，加上南投縣「暖冬遊南投．DIY樂無窮」免費DIY體驗，再省300到500元，絕對物超所值，非常划算！而且，目前梅花已經盛開，花期將延續到春節前，銜接櫻花季，美不勝收，歡迎大家到南投深度旅遊，同時到北港溪溫泉、東埔溫泉及埔里溫泉區泡湯。

林志穎表示，觀光工廠是觀光產業發展不可或缺的一塊拼圖，加上近年來親子旅遊盛行， 觀光工廠除了讓一般民眾，更吸引父母攜家帶眷旅遊體驗DIY，同時採購紀念品、伴手禮等。

即日起到1月底，入住南投縣參加擴大國旅秋冬遊旅宿業，即可免費獲得DIY票券，並可在采棉居寢飾文化館、光遠燈籠、藏傘閣、果寶歡酵、香里活力豬展覽館、埔里妮娜巧克力夢想城堡、水里蛇窯、本草自然生技園區、集元果觀光工廠、廣興紙寮等10家觀光工廠使用。

(中時 )