◎蘇花改通車 國道客運北花24小時有車搭

蘇花改今天下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。

◎消滅故宮說可受公評 台大教授蘇宏達不罰

台大政治系教授蘇宏達2018年11月16日在社群網站貼文「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！」，內容並稱「民進黨計劃在2025年之前消滅故宮」、「如果民進黨繼續執政下去這個消滅故宮的文化大革並終究會到來」，影片內容被控違反社會秩序維護法，士林簡易庭本月2日裁定不罰，全案仍可抗告。

◎檢破地下匯兌 金額830億元破天價

台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案，2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），經手總金額超過新台幣830億元，其中1水房集團自民國103年以來，經手高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模的水房，檢警調逮捕傳喚25人到案，查扣1300多個U盾等證物。楊姓及廖姓男子收押禁見獲准，20人以50萬元至20萬元交保，全案擴大偵辦中。

◎維多利亞遭爆低薪 李佳芬動怒反駁

國民黨總統候選人韓國瑜創辦的維多利亞雙語中小學，遭周刊爆料以2萬3000多元低薪徵才；對此韓國瑜妻子李佳芬今在土城受訪時難得動怒反駁，黑要有程度，一個學校老師只有2萬多還有人要來嗎？「這種抹黑用膝蓋想都知道，回答這問題很沒營養。」

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(中時電子報)