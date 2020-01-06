雖然受到客戶挪訂單改船期的影響，聚陽(1477)去年12月合併營收21.34億元，較前年同期衰退；不過，在中美貿戰轉單效應，新舊客戶訂單量增加，且，平均單價高的運動盤出貨比例提升，2019年全年的營收仍舊創歷史新高。

聚陽指出，印尼新產能今年底和明年將陸續開出，加上今年運動盤的比例預期還可提高，因此，對2020年的營運是審慎樂觀看待。

聚陽累計2019年全年合併營收270.48億元，年增13％。2019年全年的成衣出貨為1450萬打，也有1成的增加。

近幾年透過研發創新，積極調整產品結構的聚陽，朝運動盤訂單增加，過去二、三年，運動盤出貨比例都以幾個百分點在增加，2019年運動盤的比例已提高到25～30％。今年的目標則是突破3成。

至於新產能的投入，聚陽指出，今年新客戶約4～6名，這對今年上半年營運成長有正向推動。而為滿足客戶的需求，包括越南、柬埔寨、印尼等地的產線產能都有增加。整個來看，還是以印尼新廠增加的產能最大。

中美貿易戰改變全球品牌服飾廠下單模式，縮減供應商、加大集中採購 下將變成市場趨勢，聚陽指出，以聚陽的規模及現有供應鏈，因此對爭取新客戶加入、維繫舊客戶成長，有一定的優勢，2020年訂單量增加的趨勢不變。

在新客戶的加入及舊客戶訂單的穩定，聚陽保守預估，2020年的出貨量還是會比去年增加。法人估，幅度應在7-10%。

聚陽表示，這幾年，集團對客戶的追求是質的提升，因此，訂單的平均單價在這二年都有逐尼增加，2020年也不例外，預期仍會比去年好。

客戶的訂單質、量都增加下，法人估，聚陽2020年的營收獲利都可維持正成長，整個營運是審慎樂觀的。

(工商 )