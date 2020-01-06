農曆春節即將到來，大專院校也準備開始放寒假！根據yes123求職網6日公布最新調查，今年有高達八成的大學生表示「有計劃」寒假打工，比例高於2019年的78.6％，並創下12年以來新高。

至於大學生心中的「夢幻工讀職缺」為何？調查顯示，在可複選狀況下，男大學生部份前五名依序是：「遊戲實況主」（35％）、「YouTuber」（33.6％）、「超商店員」（31.7％）、「家教」（29.8％）及「餐廳服務生」（27.7％）。

女大學生部份夢幻工讀職缺的前五名，在可複選狀況下，則依序是「家教」（33.8％）、「粉專小編」（31.3％）、「拍照、廣告女模」（28.9％）、「餐廳服務生」（27.3％）、「診所助理」（25.6％）。

調查並顯示，大學生寒假打工的主要原因是為「賺生活費」（77.9％）、「想存錢」（61.1％）、「賺學費」（56.7％），以及「增加社會經驗」（48.7％）、「有學貸壓力」（40.2％）。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒學生，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下無白吃的午餐」，當心打工陷阱。

楊宗斌並強調，要牢記求職反詐騙的「七不三要」原則，所謂的「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「三要」是指：要陪同、要確定、要存疑。

上述「寒假打工熱調查」由yes123求職網執行，時間自2019年12月24日至2020年1月2日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,098份，其中男性526份，女性572份。

(工商 )