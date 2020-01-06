有鑑於近年台中屯區熱衷足球運動的人口增加，為進一步推廣足球運動，在地方民代爭取下，大里永隆里公六足球場興建計畫已獲體育署核定，台中市運動局已著手辦理規劃設計中，預計109年中完工，未來足球場興建完工後，可望有效串連周邊旱溪排水水利園區及輕艇訓練中心，帶動此區域運動及觀光人潮，打造為台中市運動休閒場所新地標。

永隆國小校長張永志指出，大里地區目前尚無正式足球場地，永隆國小足球校隊成軍迄今已13年多，獲獎無數，但因校地有限，苦無正式足球場可供訓練，多年來，足球隊師生一直期盼在學校週邊有正式足球場可供移地訓練。而公六足球場設署在永隆里，可提供鄰近永隆國小、爽文國中等學校使用及訓練。

永隆里里長林士元及樹王里里長陳俞樺共同指出，足球場完工後不但能促使從事足球運動的球員們、慢壘球場的球友與使用永隆活動中心和水利園區的居民有更多的交流機會，也能增進里民間情感交流，提升社區向心力與凝聚力，提供不同種類運動員互動的空間，以運動會友，相互經驗分享。

6日立委何欣純邀集議員、市府運動局、建設局、大里區公所、永隆里林士元里長、樹王里陳俞樺里長及永隆國小校長張永志至現場說明，要求設計符合地方使用需求及方向，希望儘快擺脫無練習場地之窘境，加速催生大里地區首座足球場，讓足球運動紮根基層，為基層足球隊圓夢。本工程計畫設置8人制南北向之天然草坪足球場、周邊排水與噴灌系統、高約3M之攔球網、活動式看台、及照明設備，使選手得於夜間進行訓練或比賽，期望完善的球場規畫，確保球場使用安全。

(中時 )