NVIDIA (輝達)今日宣布推出畫面更新率達 360Hz 的全新 G-SYNC 顯示器。在競技類遊戲圈中，僅幾毫秒的時間便能決定成王敗寇，360Hz 的更新率每 2.8 毫秒便會顯示一次遊戲畫面，較傳統電競顯示器和電視的顯示速度快上六倍。本週於拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 上，NVIDIA 與華碩聯手展示全球首款 G-SYNC 360Hz 電競顯示器 ASUS ROG Swift 360，這款顯示器將於今年稍後上市，並與電競 GPU GeForce RTX 成為完美搭擋，讓玩家們能夠享受極致的競技類遊戲體驗。

電競賽事參與人數與電競圈不斷以驚人的速度擴張。全球有超過六成的 GeForce 玩家每個月都會玩競技類遊戲，而 2019 年度電競賽事的獎金更達 2.11 億美元，較前一年增加了 29%。電競活動的觀眾人數也直線上升，超過 4.5 億名玩家會即時收看電競比賽。

2013 年首次推出的 NVIDIA G-SYNC，以其創新的可變更新率 (VRR) 技術而打響名號，這項技術將顯示器的更新率與 GPU 的畫面更新率進行同步，以消除畫面破碎撕裂的情況。自此之後，G-SYNC 處理器加入了新的顯示技術來加快電競螢幕面板的顯示速度，包括增強玩家感知的動態overdrive技術、依畫質提升的需求來調校韌體，由此達到更高的命中率，以及最新的 360Hz 更新率能加快反應時間。過去電競選手得忍受自己的顯示器畫面出現撕裂的情況，以避免花時間等待下一個畫面更新，但在 G-SYNC 的 360Hz 及 VRR 技術出現之後，現在的畫面更新時間僅不到 3 毫秒，因此電競選手可以同時享受零撕裂與極低延遲的效能表現。

NVIDIA 與華碩共同為電競賽事開發全新 ASUS ROG Swift 360 顯示器，藉由 24.5 吋的特色外形，保證在視線範圍內能掌握每個像素的動作。ASUS ROG Swift 360 採用華碩全新流暢的 ROG 設計，在任何電競賽事的大舞台上，都能讓選手們有在家享受遊戲樂趣的感覺，另有其它特色包含：(1)360Hz 的更新速度，可呈現出清晰的視覺畫面、極低的系統延遲表現、更快的反應時間、最流暢平穩的動作，讓電競選手們能時時鎖定目標。(2)專為電競設計：以 24.5吋 Full HD 顯示器的極致表現，充分展現電競選手的能力。(3)卓越的清晰度：借助 NVIDIA G-SYNC VRR 技術，不會出現讓人分心的撕裂情況、畫面延遲、閃爍或偽影。(4)NVIDIA 品質認證：所有取得 G-SYNC 認證的顯示器皆經過嚴格驗證過程，且經過三百次畫質測試，確保擁有一致的畫質與效能表現。

(中時電子報)