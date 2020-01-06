央行外匯局局長顏輝煌表示，去年12月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，再加計新台幣存款餘額共計4550億美元，占外匯存底的95%，該餘額和外匯占比都是創歷年新高。顏輝煌強調，占比95%，這並不是指外匯存底的95%均由外資持有。由於台股的殖利率高，且經濟情勢表現良好，因此吸引外資進來。

對於集中鉅額匯入的熱錢，顏輝煌強調，就算是外資持有新台幣的股票、債券及存款占外匯存底比率超過100%，央行仍有能力維持外匯市場的穩定。去年12月美元指數貶值1.9%，台北股市上揚4.4%，而外資買超台股586億元。

央行今公布去年12月外匯存底數，4781.26億美元，續創歷史新高。而全球外匯存底前4大國家在去年11月的數字如下：中國3.0956兆美元，減少96億美元；日本1.2510兆美元，減少492億美元；瑞士7821億美元，減少74億美元；沙烏地阿拉伯4891億美元，增加110億美元。

(時報資訊)