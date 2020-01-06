央行發行局局長施遵驊表示，今年的農曆年關前通貨發行餘額將再創歷史新高，估約2.7兆元新台幣，108年的通貨發行高峰在連續9天連假的前一天，也就是2月1日，當天通貨發行餘額為2.6175兆元新台幣。央行今天也公布農曆春節前新鈔兌換事宜，今年為為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結。

五項農曆春節前新鈔兌換事宜：

一、為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行(郵局)為本(109)年指定兌鈔地點。

二、新鈔兌換日程訂於本年1月16日(周四)至1月22日(周三)，計連續5個營業日。上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之25家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另58家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

三、央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖(https://bit.ly/33huIcL)及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於本年1月15日至1月21日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行(郵局)名單。

四、新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行(郵局)提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

五、因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

(時報資訊)