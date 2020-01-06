大陸武漢不明病毒肺炎疫情嚴重，但陸方消息始終不明確，就連重症人數也能更改。台灣疾病管制署今天下午正式發函給中國疾病控制中心，盼能派專家赴陸實地了解疫情，盼趕在春節在即返鄉人潮聚集前，通盤了解疫情現況。

疾管署署長周志浩表示，大陸武漢發生不明原因肺炎至今已經一周，但病原為何至今都不明朗，為了掌握情況，以利防疫，今天下午根據2010年簽訂的《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》發函陸方疾控中心，能同意台灣派專家前往武漢地區進行了解。

周志浩表示，這次並非首例，過去禽流感時，台灣也曾派員到大陸進行疫情交流與掌握，到對岸能了解病患臨床表現、治療方式，尤其若是新的疾病也能得到治療經驗，「希望能看的東西越多越好」。

至於派誰去，以什麼形式？周志浩表示，有待雙方共同討論，目前剛發函仍有待對方回覆。

周志浩表示，春節將至，為了避免到分身乏術，屆時將會補足人力，加強機場和港埠檢疫作業，也會請醫院提高警覺。

(中時 )