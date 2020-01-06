這周六執行完公民義務、投票之後，來看格鬥賽吧！台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon(簡稱WOTD-ETD)，周日(12日)將在台北體育館進行第三站賽事，比賽從早上11點開戰，將有業餘綜合格鬥、業餘鐵籠踢拳、武跆王和格鬥王等賽程。

關注度最高的「格鬥王」大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手，黃證愷對上尤凱文，黃證愷大學時期從籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名。

尤凱文不只柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致，展現全面技術，目前是中量級排名第一。兩位高手先前就在世大運散打選拔交戰過，三次都是尤凱文奪下勝利，這次在「格鬥王」狹路相逢，在有地板技的綜合格鬥規則中一較高下，黃證愷尋求透過發揮柔術專長扳回一城。

這次比賽高人氣選手「暴風小子」青柳克明，臨危授命迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手小馬納艾(Roque Mana-ay Jr)，在WOTD-ETD 02吞下敗戰後，擅長寢技的青柳克明在技術上，特別請拳擊教練雕琢拳的部分，面對小馬納艾，青柳也做足了抗摔和反擊的訓練。

最後一場主要賽事，「影子」吳仲凱將面對韓國選手金性旼，吳仲凱拿下WOTD-ETD 02勝利之後就留在台灣備賽，與台灣頂尖選手一起訓練，相較於在美國，吳仲凱有更多體重相仿的訓練夥伴，也減少了訓練的風險，加上訓練場地有鐵籠模擬，吳仲凱對於鐵籠邊的纏鬥技術變得更加成熟，將努力抵擋「韓流」。

(中時 )