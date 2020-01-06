桃園市選委會6日舉辦公辦電視政見發表會，其中無黨籍第一選區候選人楊淂鉉政見超狂，包括宣揚一國兩制、台灣獨立者、中共黨旗黨徽者，全都處以死刑，提倡回歸日本者永遠驅除出境，他也倡導警察用槍，只要不死、開槍打嫌犯都不用付法律責任，若蓄意衝撞更可以當場擊斃，更主張要把陳水扁關進監獄，大膽發言讓人咋舌。

28歲的楊淂鉉在選舉公報上自稱是「核四3000億債務人、前瞻8800億債務人、風力發電2兆債務人、無核家園用肺空氣清淨被迫參與者」。

楊淂鉉一登台就感嘆不知政見發表會不能使用投影片，將「隨興發揮」，他一開頭就語出驚人表示，持中共黨旗黨徽者，以及宣揚中共一國兩制、中國共產黨者、台灣獨立者，全都處以死刑，並主張回歸日本皇民者，內政部也要撤除其國籍、強制驅離並永久禁止進入中華民國。

楊淂鉉也擔憂健保財政負擔大，主張酒駕、超速、吸菸吸毒、嚼食檳榔、以及愛滋病患，統統不能使用健保。他也認為教育需要改革，要求終止108年課綱，不該再用日本殖民方式教育下一代。

楊淂鉉並認為警察需要保護，尤其殺警案例頻傳，主張警察面臨危險跟風險就能合法使用槍械，他更強調只要開槍範圍是在嫌犯軀幹，嫌犯不死就不用負法律責任，若是恐怖份子故意衝撞警察、酒駕臨檢拒絕配合衝撞，員警可以立即開槍擊斃，完全不用負法律責任。

楊淂鉉也認為政府對吸毒犯太寬容，主張吸食三級毒品以上或再犯者一律處以死刑，戒毒者不能補助其生活費，他也要求引進鞭刑制度，更倡導要把前總統陳水扁關回監獄，並要求法務部嚴格執行判決定讞的死囚。楊淂鉉說，詳細的政見內容都在他的臉書，共有82頁完整的投影片簡報，歡迎選民上網觀看分享。

(中時 )