2019年爆米花棒球聯賽季後賽，台北興富發面對從敗部力爭上游的合作金庫，但合庫展驗衛冕軍的經驗，加上高耀佐與黃健隆兩人聯手8局僅失1分，加上合庫打線串聯得宜攻下3分，終場合庫就以3比1力退興富發，也將最後冠軍戰戰線延長至明日。

爆米花季後賽賽制為雙敗淘汰制，因此敗部的合庫昨日艱辛擊敗台電後，今天又隨即迎戰興富發隊，反觀興富發則是享有多一天的休兵日。比賽一開始，興富發靠著合庫兩次失誤率先取分，不過身為衛冕軍的合庫也隨即在第二局靠著黃佳瑋保送後，張力軒二壘安打先追平比數，再靠著柯景瀚適時安打反超比分。

度過首局危機後，高耀佐也回穩，先發5局只被擊出3支零星安打失掉一分非自責分，而接手的黃健隆也投3局力保不失分，直到九局下突然手部不適才退場，興富發也藉著換投展開最後反攻，兩出局後蔡瑋泰二壘安打以及吳界煌保送，不過合庫最後一任投手何家榮穩定的抓下最後一個出局數，也順利幫合庫守住勝利。

許順益總教練賽後表示，「今天最大功臣是高耀佐，傷癒復出還能在這高張力比賽中投完五局，對於球隊上的投手調度幫了很大的忙，黃健隆也展現老將的經驗，兩位投手正常發揮是贏球的關鍵，打線看起來適時一擊的把握性有比較好一點，明天就是最後一戰，回去再看看選手的狀況，大家都很想拚，也希望比賽能順利。」

高耀佐自己則說，「其實就是希望幫助球隊，敗部球隊比較累，希望自己能投一局算一局，2017年底受傷一直到爆米花才重回先發角色，今天比完賽大家心情也更有信心，畢竟是連霸中，大家都很希望順利拿到最好的結果。」

(中時 )