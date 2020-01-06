台南市議會國民黨團議員蔡淑惠（左二）試算小英周日大造勢花費的動員經費至少1500萬元。（洪榮志攝）

民進黨在台南舉辦「勇敢自信護台同行」造勢大會，宣稱現場湧入15萬人。國民黨市議會黨團6日指接獲檢舉綠營動員造勢「補助車資、旅險和便當費用8000元」，即使人數打對折花費至少高達1500萬元，「這不叫賄選甚麼才叫賄選？」民進黨台南英德競總強調一切合法，反批對手用黑函秀下限。

市議會國民黨團發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福和李中岑等人出示檢舉函說，選罷法規定只要超過30元就是賄選，結果民進黨竟然發通知，指「為體恤不方便騎車民眾，會有遊覽車載送」；還說「1月5日下午3點到6點平實公園，每台遊覽車補助8000元含車資平安險和70元便當，收據抬頭請寫2020蔡英文總統連任辦公室」，這不叫賄選甚麼才叫賄選？反觀韓國瑜的造勢活動，車錢自己出、便當自己買，檢調敢不敢辦？

蔡淑惠立刻當場試算蔡英文造勢活動花多少錢，她說，若以10萬人來算，2500輛遊覽車乘以8000元等於2000萬元；若打個對折，有7萬5000人坐車，1875輛遊覽車乘以8000元也有1500萬元，還不包括不同顏色選區的伴手禮，這些錢誰買單？3年來民進黨肥貓處處，政治分贓，相較於韓國瑜的庶民起義，大家用熱情熱誠克勤克儉拚選舉，民進黨真的讓人民失望了。

針對國民黨團的指控，台南英德競選總部感到遺憾，並表示，競選經費都是合法募款、依法支用，之後更會依法向中央申報，沒有必要跟國民黨報告細節。

英德競總還引述民進黨副祕書長林飛帆的演說，指這場選舉就是政治文化與格調的選擇，當民進黨不斷提出政見、不斷端出願景時，國民黨卻不停地秀下限，拿匿名檢舉的黑函，以及用完全錯誤的資訊造謠中傷，這種惡質的選舉手法已經過時了，呼籲國民黨趕快提出政見，不要浪費選前最後幾天。

(中時 )