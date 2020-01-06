倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開低震盪拉回整理，終場下跌157.07點，跌幅1.3％，收在11,953.36點，櫃買指數亦同步下殺，終場走跌1.69點，跌幅1.13％，以147.25點作收。

三大法人方面，外資續賣97.51億元，投信轉賣17.64億元，自營商續賣3.01億元，外資於台指期貨市場上同步減碼2,447口多單，累計淨多單部位為32,176口，心態呈現中性謹慎偏多不變。

中東戰火一觸即發，華爾街資金3日轉往避險性資產，美債殖利率暴跌、油價強彈、日圓強升、黃金價格走高、恐慌指數VIX飆漲，美股四大指數全面收黑，晶片股成重災區，航空與國防類股則間接受惠。

然而美軍與伊朗的地緣政治衝突，並不會導致全球經濟大崩壞，因從兩國的軍事戰力來看，無論陸、海、空方面，戰力均非常地懸殊，況且伊朗缺乏核武器，而美國卻已擁有近6,800枚核彈頭。因此即使伊朗採取報復行動，頂多是石油及液化天然氣出現短期性的大幅波動，並不會構成全球性災難。

個股方面，本周納入投資組合的晶相光，受惠CIS元件市場供給趨緊，接單全滿且訂單能見度達2020年上半年，隨均線震盪走揚且量能增溫，只要量價不失控，並守穩10日均線之上，預期後市大漲再創新高的機會可期。

此外，中經院2日公布的2019年12月台灣採購經理人指數（PMI）顯示，製造業PMI已連續三個月呈現擴張，且續揚至56.2，創近19個月新高，顯見國內景氣正逐步復甦，同時受惠歐美央行量化寬鬆策略不變、台商資金返台投資，加上內外資法人、大戶、政府基金等心態積極偏多不變，經濟面、資金面、籌碼面及訊息面均處於近十年多頭最為有利的位置點，因此短線震盪無須過度擔憂，反而是入場的好時機。

(工商 )