華冠投顧分析師吳官隆指出，台股6日重挫，主因美伊間衝突增溫，以及外資放假不確定是否歸隊，選舉行情暫時失靈，上市與上櫃指數都出現帶量下跌，短線諸多疑慮浮現。個股方面，本周納入投資組合的光頡，6日漲3.05元、收33.70元，5日線支撐位於29.7元，KD指標在77附近續轉強，兩日漲停板利多延續，股價有機會續表態。

他分析，美國與伊朗可能爆發戰爭衝突，導致美股道瓊3日跌233點，收在28,634點，6日亞股之中，日股、韓股、台股、港股都走跌，陸股則呈現橫盤整理，主因陸股有大幅降準的利多刺激，加上先前漲幅落後已久，隨時上演反彈尚屬合理，上證指數近幾日都有設法守穩3,000點關卡。

綜觀台股盤面，被動元件廠光頡、大毅及九豪上漲，記憶體廠華邦電與旺宏亦走高，可惜雙王台積電和大立光走勢疲軟，終場加權指數大跌157點，收在11,953點，收在當日相對低點，成交量1,437億元。

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