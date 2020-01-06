運達投顧分析師洪任浚表示，個股方面，本周納入投資組合的台化，油價上揚有利於塑化產品報價。

他分析， 5G是未來科技業的重要發展方向，全球頻譜標售完畢後，將進入基礎建設建置階段，這將使用到大量網通設備與基地台，甚至應用端伺服器等，而網通設備必須要做到小量而多量化的生產，也讓消費性電子的相關廠商難以切入，商機會由一些特定的廠商來作吸收。

例如印刷電路板廠方面，瀚宇博（5469）已從過去筆電為主的產品線轉向網通設備、遊戲機、伺服器等產品，並針對5G開發基地台、路由器交換器等5G連網模組，這兩年亦加大資本支出擴大產能，拉高生產效率與良率。

再者，瀚宇博手上有轉投資華新科（2492）3萬張，同時也與嘉聯益（6153）策略合作切入軟板領域，在整個5G布局當中相當完整，2019年前三季每股盈餘（EPS）達4.8元，加上股價仍低於淨值，可謂進可攻退可守，值得留意。

(工商 )