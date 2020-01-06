李佳芬代夫鞏固新北票倉，今天下午一連到新莊昭德宮、慈祐宮、武聖廟、大眾廟參拜。（譚宇哲攝）

李佳芬（前排中）、國民黨立委候選人陳明義（前排右二）與支持者一同合影。（黃世麒攝）

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫鞏固新北票倉，今天下午一連到新莊昭德宮、慈祐宮、武聖廟、大眾廟參拜，並替新北市第四選區立委候選人陳明義站台拉票，李佳芬表示，此次大選是為自己與子孫投票，希望選民集中選票，讓韓國瑜當選，希望讓台灣不管山邊、海角，都沒有艱苦人。

李佳芬下午陪同陳明義一連參拜4間宮廟，吸引大批支持者到場守候，搶著與李合照，新北市議長蔣根煌、國民黨新北市黨部主委李乾龍，因為支持者太熱情，李佳芬花了近1.5小時才結束行程，展現超高人氣。

李佳芬說，謝謝支持者對韓國瑜不離不棄，韓國瑜若當選，一定補助大家的孩子出國念書，走更開的路，讓年輕人更茁壯、勇敢，也希望年輕人一定要好好奮鬥，希望台灣山邊、海角都沒有艱苦人

李佳芬也說，也許過去有人覺得國民黨做得不夠好，但我們正在努力中，在新北市長侯友宜、議長蔣根煌努力下，有一天可以重新擦亮國民黨的招牌，讓國家重新站起來。

(中時 )