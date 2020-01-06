國民黨台南市第二選區立委候選人李武龍持續在街頭掃街拜票，勤走基層把握每一個機會。（李武龍競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

選戰進入最後倒數階段，台南市醫界6日齊聚民進黨立委郭國文競選總部，並現場簽名連署，大力推薦郭國文連任，眾人強調郭國文擔任立委至今除了幫農民爭取權益、協助農產品產銷外，對醫療環境的改善與醫療暴力解決相當重視，將轉達各代表公會會員力挺郭國文；國民黨立委候選人李武龍本周則是步行掃街拜票，緊握每雙手加深鄉親印象。

今天與會的有醫療後援會會長陳信宏、台南市醫師公會理事長陳相國、理事蔡國麟、小組長、監事周蓁佑、林瑜倫、台南市物理治療師公會理事長石旭生、台南市牙醫師公會常務理事江鴻琛、大台南中醫師公會理事蔡明春等，代表醫療各界一同相挺。

郭國文強調，補選當時也是有賴醫療界的相挺，就像當時前行政院長賴清德來相挺一樣，把選情從加護病房救起來，因此這次再度有醫療界的支持，更是信心滿滿，他若能連任成功，將持續關注包括「動醫療暴力遏止」、「合理門診時數之保障」、「醫療職災補償」、「醫療責任險推動」、「改善護病比」、「優化醫療資源與就醫方便」、「調整健保給付轉型」等法案推動，並讓生技產業與南科結合。

國民黨立委候選人李武龍最後一周則主打「地面戰」，以步行方式掃街爭取支持，尤其在佳里、善化、麻豆等指標性地區，而且勤走基層、傾聽民意是不變的競選主軸，除了李武龍現身拜票外，還會安排「分身」掃街催票，務必要提高投票率，提高支持度，爭取選戰勝利。

(中時 )