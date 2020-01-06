賴清德（左二）6日下午南下新竹市催票，並為立委候選人鄭宏輝（右二）請託拉票。（陳育賢攝）

民進黨副總統候選人賴清德（右）6日下午與新竹市立委候選人鄭宏輝一同在市區以車隊掃街。（陳育賢攝）

民進黨副總統候選人賴清德6日下午與新竹市立委候選人鄭宏輝一同在市區以車隊掃街，賴清德在車掃前特別跟選民「考前複習」，他說第1題要投蔡英文、第2題要投鄭宏輝、第3題要投民進黨，最重要的是會回答也要會去寫，再次拜託選民眾一定要去投票。

把握選前只剩下4天多，賴清德今天下午再次來到新竹市固票兼催票，他表示，以前在學校的時候，老師都會作考前總複習，他在投票前也要跟大家選前總複習。

他問選民，3組候選人中，誰最能捍衛台灣與人民的主權？大家知道答案是蔡英文，蔡英文守護台灣主權，1吋也不讓步，大家第1題就是總統要投給蔡英文。

第2題是過去新竹市史上誰是最會建設的市長？答案就是林智堅，林智堅的新竹隊中有鐵三角，包括林智堅、總召柯建銘，另第3角就是鄭宏輝，因此第2題的立委要投給鄭宏輝，新竹市的建設要繼續，鐵三角是缺一不可。

第3題是台灣民主的歷史上，民主自由的根基是民進黨與人民並肩作戰而來的，因此政黨票要投給民進黨。

賴清德隨後並與鄭宏輝、柯建銘、林智堅及多位議員登上掃街車隊在市區掃街請託，所到之處受到民眾熱烈歡迎，凍蒜聲不斷。

(中時 )