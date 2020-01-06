嘉義縣長翁章梁（右一）、鹿草鄉長楊秀玉（左一）也來站台、支持。（張毓翎攝）

游錫堃與蔡易餘進行車隊掃街。（張毓翎攝）

前行政院長游錫堃6日下午到嘉義縣鹿草鄉陪同嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘進行車隊掃街拜票。游錫堃受訪時說，選易餘不只是因他有論述能力、服務用心，也是選擇守護民主、守護主權，大家一定要讓易餘連任、民進黨國會過半、蔡英文總統連任成功。

游錫堃到鹿草圓山宮參拜後，表示因香港「反送中」事件，已有7000多人被抓，被抓的都是年輕人，香港現在會走到這個地步，是他們上一代的人高唱回歸，導致下一代人才會這麼辛苦。

游錫堃說，當香港1984年《中英聯合聲明簽訂》；反觀台灣，1979年發生美麗島事件等，但台灣人不畏懼，1986年民進黨圓山組黨、1987年解除戒嚴、1992年萬年國會全面改選、1996年總統直選。

游錫堃說，香港五大訴求最重要的是「實現雙補選」，但他們現在無法得到，幸好，當時的台灣人爭取民主，才有今日的民主自由。隨後，游準備「必勝達摩」送給蔡易餘，祝福他順利連任。

游錫堃與蔡易餘進行車隊掃街時，沿途受許多鹿草鄉親熱情打招呼，游錫堃還特地下車拜廟，包括重寮城隍廟、下潭雲龍宮及後堀樹德宮。

(中時 )